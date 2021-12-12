Ердоган: соцмережі є однією з головних загроз демократії

11 грудня на Міжнародному саміті зі стратегічних зв’язків у Стамбулі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав соціальні мережі однією з головних загроз демократії, повідомляє Новое время.

"Соціальні мережі, які на момент своєї появи називалися символом свободи, перетворилися на одне з основних джерел загрози сьогоднішній демократії" , — заявив Ердоган.

Він додав, що активний розвиток технологій та віртуального простору впливає на формування соціального середовища суспільства.

"Зі зростанням інтересу до соціальних мереж набирають обертів потоки брехні, сфабрикованих новин та дезінформації. Через відсутність ефективних механізмів контролю за віртуальним простором життя мільйонів людей по всьому світу затьмарюються поширенням хибних новин. Проблема дезінформації вийшла за рамки національної безпеки окремих держав, досягнувши масштабів глобальної загрози безпеці" , — сказав Ердоган.

За словами президента Туреччини, на фоні зростання потоків брехливої інформації "демократично розвинені країни, подібні до Туреччини, повинні зберігати пильність".

Він також запевнив, що влада країни це робить, "не порушуючи права громадян на отримання точної та неупередженої інформації".