Гарний манікюр на Новий рік: найкращі ідеї

Новий рік - хороший привід дістати з шафи найкращі вбрання, зробити запаморочливу зачіску і побалувати себе святковим манікюром, повідомляє УНІАН.

Підказуємо найкрасивіші ідеї дизайну для нігтів на Новий рік - на різний смак і довжину нігтів.

Ніжний манікюр на Новий рік 2022

Ніжний манікюр на Новий рік / фото pexels

Любительки простого і скромного манікюру можуть спробувати бежевий, ніжно-рожевий, небесно-блакитний. Для святкового ефекту один з нігтів можна покрити прозорим лаком з блискітками. Такий манікюр добре виглядає на дівчатах-підлітках.

Яскравий манікюр на Новий рік

Яскравий манікюр на Новий рік / фото pexels

У повсякденності для різнобарвного манікюру зазвичай використовують різні відтінки одного кольору. Але раз на рік можна зробити виняток. Дозвольте вашим нігтям кричати про свято - не бійтеся використовувати яскраві кольори і улюблені візерунки.

Блискучий манікюр на Новий рік

Блискучий манікюр / фото pixabay

Манікюр на Новий рік на довгі нігті добре виглядає в однотонному дизайні з блискітками на вільному краї нігтя. Блискітки можуть бути золотими, сріблястими або рожевими, а сам ніготь найкраще покрити прозорим гелем або лаком натурального кольору.

Манікюр "котяче око"

Темний манікюр на Новий рік / фото pexels

Манікюр "котяче око" був одним з головних трендів 2021 року, і залишається актуальним і в наступному році. Для такого красивого дизайну використовують лак з магнітними мікрочастинками і впливають на нього магнітом. В результаті виходять дуже красиві переливи. Такий манікюр краще довірити професіоналу. Він добре виглядає в будь-якому кольорі і довжині.

Модні кольори манікюру на Новий рік 2022

Модні кольори манікюр на Новий рік / фото pexels

Головним кольором Нового року 2022 буде блакитний у всіх відтінках. Найактуальнішими квітами нігтів будуть лавандовий, амазонітовий, м'ятний, лавандовий. Актуальними також будуть білий, блідо-рожевий, бордовий, бежевий, чорний. Від фіолетових, зелених і помаранчевих нігтів краще відмовитися.