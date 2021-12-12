Байден відреагував на смертельне торнадо в США

Президент США Джо Байден у суботу, 11 грудня назвав серію торнадо, від яких постраждали регіони на південному сході країни 10-11 грудня, однією з найбільших в історії, повідомляє Deutsche Welle.

"Це трагедія. І ми досі не знаємо, скільки життів втратили та повний обсяг збитків" , - сказав Байден.

Він також пообіцяв, що федеральний уряд зробить все можливе, щоб допомогти тим, хто постраждав внаслідок стихії, та закликав до єдності.

"Це один із тих моментів, коли ми - не демократи і не республіканці. Звучить наче перебільшення, але це реальність. Ми всі - американці" , – заявив президент США.

Байден пообіцяв відвідати штат Кентуккі, що постраждав найбільше, коли стане зрозуміло, що він з командою не буде заважати рятувальній операції.

Напередодні очільник Білого дому затвердив запровадження надзвичайної ситуації в Кентуккі, де через стихію загинули щонайменше 70 людей. У зв'язку з цим федеральна допомога туди буде виділена у прискореному порядку.

Під час візиту до зони лиха 11 грудня губернатор штату Кентуккі Енді Бешер заявив, що завдані торнадо руйнування перевищили всі очікування. За його словами, стихія залишила після себе смугу руйнувань завдовжки понад 200 миль (понад 300 кілометрів): на цьому шляху все зникло - житлові будинки, магазини, промислові підприємства.

Одні з найбільших руйнувань зафіксували в Мейфілді на заході Кентуккі. Близько 110 людей перебували на свічковій фабриці в цьому районі, коли торнадо зруйнував дах. Щонайменше 40 осіб вдалося врятувати, зазначив Бешер. Напередодні він повідомляв, що загиблих у штаті може бути більше сотні людей.