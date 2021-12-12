Сьогодні, 12 грудня, під час штурму кордону мігранти поранили польського солдата, повідомляє Новое время.

"Сьогодні на ділянці, що охороняється постом SG у Черемші, група з 55 агресивних людей форсувала кордон, одного бійця вдарили каменем в обличчя, йому на місці надали медичну допомогу" , — йдеться в повідомленні польської прикордонної служби.

Зазначається, що у суботу, 11 грудня, кордон намагалися перетнути 52 особи.

Польща, Литва та Латвія зіткнулися зі значним зростанням кількості мігрантів з боку Білорусі. У ЄС вважають, що таким чином режим Лукашенко намагається помститися за санкції, запроваджені у відповідь на узурпацію влади в країні та політичні репресії проти опозиції. Лукашенко заявив, що не захищатиме Європу від потоку нелегальних мігрантів.