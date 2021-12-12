Під час штурму кордону мігранти поранили польського солдата

Під час штурму кордону мігранти поранили польського солдата

Сьогодні, 12 грудня, під час штурму кордону мігранти поранили польського солдата, повідомляє Новое время.

"Сьогодні на ділянці, що охороняється постом SG у Черемші, група з 55 агресивних людей форсувала кордон, одного бійця вдарили каменем в обличчя, йому на місці надали медичну допомогу", — йдеться в повідомленні польської прикордонної служби.

Зазначається, що у суботу, 11 грудня, кордон намагалися перетнути 52 особи.

Польща, Литва та Латвія зіткнулися зі значним зростанням кількості мігрантів з боку Білорусі. У ЄС вважають, що таким чином режим Лукашенко намагається помститися за санкції, запроваджені у відповідь на узурпацію влади в країні та політичні репресії проти опозиції. Лукашенко заявив, що не захищатиме Європу від потоку нелегальних мігрантів.

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