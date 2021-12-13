Любовний гороскоп на тиждень з 13 по 19 грудня для всіх знаків Зодіаку

Астрологи зізнаються, що деякі пари відчують ще більше любові один до одного, а самотні люди можуть знайти кохання до нового року. Чого чекати різним знакам Зодіаку у любовному житті з 6 по 12 грудня – читайте у статті, повідомляє 24 Канал.

Любовний гороскоп розповість, як складуться ваші стосунки, кого чекає пристрасть та романтичні побачення, а хто може посваритися з другою половинкою через якусь дрібницю.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Любовне життя Овнів цього тижня зміниться на краще, ви разом з партнером знайдете гармонію та спокій у стосунках. На вихідні ви будете мати багато пристрасті і чуттєвості, тож отримаєте справді романтичні моменти. В цей час не бійтеся сказати головних слів: "Я тебе кохаю", це ще більше зміцнить ваші стосунки.

А самотні Овни за допомогою свого шарму та привабливості привернуть увагу багатьох людей протилежної статі. Ви потрапите в нові позитивні пригоди, тому отримуйте задоволення. Але про серйозні стосунки поки думати зарано.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Особисте життя Тельців цього тижня також буде складатися чудово. Ваші почуття до партнера будуть такими глибокими, ніби ви закохалися знову до "метеликів у животі". І справді, зараз ваші стосунки – ідеальні, і це робить вас щасливими і спокійними. На вихідних ви весело проведете разом, це розслабить вас і підбадьорить.

А одиноким Тельцям не варто хвилюватися через свою самотність. Насолоджуйтеся своїм життям, а ваше кохання вас знайде саме, коли це буде для вас найбільш неочікувано.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Любовне життя Близнюків теж буде на вищому рівні. Стосунки з вашим партнером стануть ще кращими. Ви матимете відверту розмову, яка сповнить вас спокоєм, коханням та щастям. Розкажіть коханій людині про свої справжні почуття.

Самотні Близнюки мають частіше зустрічатися з іншими, знайомитися та фліртувати. Будьте готові до змін, адже зовсім скоро ви зустрінете свою другу половинку.

Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам цього тижня варто м'якше ставитися до свого партнера та не бути дуже вимогливими, оскільки це створить нові проблеми. Будьте обережні, аби не створити черговий конфлікт. Краще тримайте емоції в собі та не розпалюйте ворожнечу, якщо справді кохаєте партнера. Вихідні проведіть разом.

А самотнім Ракам треба бути більш відкритими та не боятися фліртувати з іншими людьми. Це може допомогти вам почати нові стосунки.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Цього тижня любовне життя Левів буде складатися чудово. Ваші стосунки матимуть багато приємних моментів. А союз між вами стане ще стабільнішим. Проявіть любов до коханої людини або влаштуйте романтичний вечір, щоб зблизитися один з одним.

А самотні Леви у найближчі дні зустрінуть партнера зі свого минулого. Ця зустріч буде доволі милою, але подумайте добре перед тим, як знову починати стосунки з цієї людиною.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам у своїх стосунках треба ставитися обережніше до свого партнера. Не кажіть випадкових фраз, за які потім можете пошкодувати. Не створюйте додаткових конфліктів та намагайтеся не показувати свої емоції. Зараз важливо підтримати один одного, а не влаштовувати сварку.

А одиноким Дівам прийшов час знайти свою другу половинку. Ви у найближчі дні зустрінете цікаву людину, яка надовго "западе" у ваше серце. Успіх буде на вашому боці.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Цей тиждень особливо вплине на любовне життя Терезів. Ви зможете зблизитися зі своїм партнером, багато проводити часу разом та говорити. Так, вам вдасться вирішити непорозуміння та зблизитися. На вихідних ви проведете чудовий вечір пристрасті та любові.

А самотні Терези переглянуть своє життя та згадають стосунки з колишнім партнером, побачивши свої помилки. Згодом вам захочеться змінити своє життя та з'явиться думка повернутися до попереднього партнера. Але добре подумайте, чи варто це робити.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Стосунки Скорпіонів цього тижня будуть мати прогалини, але разом ви зробите правильні кроки, щоб заповнити їх. Ваш партнер докладе всіх зусиль, щоб вирішити всі негаразди та суперечки. Як би важко в цей момент вам не було, не відпускайте своє кохання та намагайтеся врятувати стосунки.

А одиноким Скорпіонам треба переконатися, що ви назавжди "зачинили всі двері в минуле" та позбулися всього, що робить вам боляче. Плануйте нові зустрічі та починання, які піднімуть вашу самооцінку та настрій.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Особисте життя Стрільців цього тижня теж покращиться. Ви зможете зробити все, щоб бути задоволеними у житті. Ваші стосунки з коханою людиною стануть ідеальними, і ви зможете розслабитися і присвятити себе партнеру, висловивши свою глибоку любов і прихильність.

Самотні Стрільці у найближчі дні зможуть зробити перший крок, щоб підійти до людини, яка вас давно цікавить. Не бійтеся, оскільки вони відчувають до вас взаємність.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам пора повернутися до реальності, де у вас є певні проблеми в стосунках. І вам потрібно їх вирішити. Тож, проведіть чесну розмову зі своїм партнером і поговоріть про те, що вам насправді потрібно і що ви повинні зробити, щоб покращити свої стосунки. Так ви зможете знайти гармонію.

А одиноким Козерогам не варто розчаровуватися і здаватися. Незабаром ваше любовне життя зміниться, і ви зустрінете нову та захоплюючу людину. Тож, просто почекайте трохи.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Цього тижня пріоритети Водоліїв зміняться, і ви більше робитимете для своїх стосунків. Ви зможете щиро поговорити з партнером щодо деяких важливих питань і зміцните свої стосунки. Окрім того, зараз варто уникати ситуацій, які можуть зіпсувати їх. Будьте лагідними до коханої людини, і тоді все буде добре.

А самотнім Водоліям треба припинити бездіяльність і взяти все у свої руки. Ніхто інший вам не допоможе, ви самі будуєте своє щасливе життя. Тому робіть перші кроки до стосунків.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Любовне життя Риб сприяє вам, ви зможете запалити вогонь у своїх стосунках і пережити щасливі моменти з партнером. Радимо вам влаштувати приємний сюрприз для коханої людини. І не дозволяйте сваркам вплинути на ваші почуття, не забувайте, що ви любите один одного.

А любовне життя одиноких Риб незабаром зміниться завдяки новому знайомству, яке наповнить ваше життя любов’ю та пристрастю. Живіть кожну мить, насолоджуйтесь і не дозволяйте іншим речам зруйнувати ваш настрій.