На Apple подали до суду через дефект Apple Watch

Справа в тому, що в пристрої розумного годинника немає внутрішнього простору для розміщення акумуляторної батареї, повідомляє Сьогодні.

У колективному позові, поданому до федерального суду Каліфорнії, стверджується, що Apple Watch мають "нерозкриту та невиправдано небезпечну загрозу безпеці", пише appleinsider .

Йдеться про всі моделі, вироблені за цей час, від оригінальних Apple Watch до Apple Watch Series 6.

На думку позивачів, у годинах відсутнє будь-яке рішення для запобігання або пом'якшення небезпеки від'єднаного, розбитого або тріснутого екрану годинника.

Причина в нестачі простору, виділеного всередині пристрою для прямокутної літій-кобальт-оксидної батареї.

Нестача місця може викликати проблеми, якщо батарея раптово здувається: вона натисне на екран знизу вгору, внаслідок чого він від'єднається від Apple Watch.

В процесі екран розколеться або розіб'ється, "оголивши свої гострі як бритва краї" для користувачів.

У позові згадується кілька позивачів, які мали проблеми зі здуттям батареї на їхніх моделях Apple Watch.