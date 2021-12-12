Литва повідомила про стрілянину на кордоні з боку Білорусі

В Литві повідомили, що у суботу на кордоні з Білоруссю було чути постріли, пише Юрій Вишневський, Ділова столиця.

Про це йдеться в повідомленні Прикордонної служби Литви.

За даними литовських прикордонників, у суботу в районі кордону в Лаздійському районі було зроблено 20 пострілів з білоруської сторони.

Також двічі стріляли також у Шальчинінському районі на кордоні Литви з Білоруссю.

З початку серпня, коли прикордонники отримали право відмовляти у в'їзді іноземцям з Білорусі, 7955 людей не було допущено до Литви.