Шмигаль: споживча інфляція поступово знижуватиметься

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у листопаді 2021 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 10,3% (із 10,9% у жовтні) і вважає, що й надалі поступово знижуватиметься, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у його пості на Facebook.

На його думку, цьому сприятимуть кращі цьогорічні врожаї, корекція цін на світових товарних ринках, порівняно міцний курс гривні 2021 року, вичерпання ефектів низької бази порівняння.

"Важливу роль у стримуванні інфляції також відіграв меморандум з місцевою владою, завдяки якому тарифи на тепло та гарячу воду для людей залишаються без змін до кінця опалювального сезону" , - підсумував він.

У жовтні інфляція в Україні перевищила прогноз Національного банку, хоча й очікувано уповільнилися до 10,9%.