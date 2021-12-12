Укрзалізниця запустила перші поїзди за новим графіком

Перші 58 поїздів у неділю, 12 грудня, вирушили в дорогу Україною за новим графіком, утворивши 29 нових сполучень, повідомляє Українська правда.

У пресслужбі УЗ зазначили, що новий графік перевезень є революційним залізниці, адже заощаджує пасажирам 4 500 000 годин у 2022 році завдяки прискоренню 49 поїздів та оптимізації маршрутів. Усього найближчими днями починають курсування 19 нових поїздів.

З найбільш цікавих новинок нового графіка варто відзначити поїзд № 113/114 Бахмут–Львів. Поїзд, який є більш зручною модифікацією популярного маршруту № 141/142, дав нові сполучення для Рівного та Луцька зі Львовом, Житомиром, Києвом, Полтавою, Харковом і Бахмутом, що в свою чергу забезпечує нове сполучення між сходом та заходом країни.

З-поміж інших туристичних покращень нового графіка можна відзначити поїзд № 57/58 Київ–Рахів, що прибуває в місто Заліщики тепер зранку, о 07:17 (замість 02:20) і відправляється о 20:52. Передбачена й зручна зупинка в Костриживці – місці легендарного оглядового майданчика, звідки відкривається видовищна панорама на Заліщики та Дністер

Ще один традиційно популярний туристичний напрямок – Буковина – також отримав два додаткові сполучення: з Миколаєвом та Полтавою.