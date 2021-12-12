Зеленський зажадав звільнити заступника очільника МВС
Президент Володимир Зеленський звернувся до голови МВС Дениса Монастирського з вимогою розглянути питання про звільнення заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі через нецензурне розбирання на блокпосту на Донбасі, повідомляє Ліга.net.
Про це Зеленський написав у соцмережах.
"На інцидент за участі заступника голови МВС Гогілашвілі може бути лише одна реакція. Прошу міністра внутрішніх справ і Кабмін розглянути питання про звільнення заступника голови МВС", - написав Зеленський.
Президент сподівався, що "відповідна заява вже написана самим заступником".
"Відповіддю на законну вимогу представника поліції має бути коректна поведінка кожної людини. Незалежно від посади, соціального статусу або інших обставин", - резюмував Зеленський.
Гогілашвілі влаштував розбирання з поліцейськими на блокпості в Донецькій області. Правоохоронці зупинили автомобіль для перевірки документів, що не сподобалося чиновнику. Він нецензурно висловлювався на адресу поліцейських, обурюючись, що вони його не впізнали.
Монастирський написав у Facebook, що ініціював дисциплінарне провадження перед прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та урядом. Пізніше Гогілашвілі вибачився за "зайву емоційність".