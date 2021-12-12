Зеленський зажадав звільнити заступника очільника МВС

Президент Володимир Зеленський звернувся до голови МВС Дениса Монастирського з вимогою розглянути питання про звільнення заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі через нецензурне розбирання на блокпосту на Донбасі, повідомляє Ліга.net.

Про це Зеленський написав у соцмережах.

"На інцидент за участі заступника голови МВС Гогілашвілі може бути лише одна реакція. Прошу міністра внутрішніх справ і Кабмін розглянути питання про звільнення заступника голови МВС", - написав Зеленський .

Президент сподівався, що "відповідна заява вже написана самим заступником".

"Відповіддю на законну вимогу представника поліції має бути коректна поведінка кожної людини. Незалежно від посади, соціального статусу або інших обставин", - резюмував Зеленський .

Гогілашвілі влаштував розбирання з поліцейськими на блокпості в Донецькій області. Правоохоронці зупинили автомобіль для перевірки документів, що не сподобалося чиновнику. Він нецензурно висловлювався на адресу поліцейських, обурюючись, що вони його не впізнали.

Монастирський написав у Facebook, що ініціював дисциплінарне провадження перед прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та урядом. Пізніше Гогілашвілі вибачився за "зайву емоційність".