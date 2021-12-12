Папа Римський закликав до "міжнародного діалогу" через Україну

Папа Римський закликав до "міжнародного діалогу" через Україну

Папа Римський Франциск 12 грудня під час недільної проповіді закликав до серйозного міжнародного діалогу для вирішення напруженої ситуації в Україні, повідомляє Новое время.

"Підношу молитви за Україну, за всі її церкви та релігійні громади, її коханий народ і за вирішення напруженості через серйозний міжнародний діалог", — сказав Папа Римський.

Понтифік також закликав уникати збройного конфлікту.

"Зброя — це не шлях. Нехай це Різдво принесе мир в України", — додав він.

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