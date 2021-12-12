Папа Римський закликав до "міжнародного діалогу" через Україну
Папа Римський Франциск 12 грудня під час недільної проповіді закликав до серйозного міжнародного діалогу для вирішення напруженої ситуації в Україні, повідомляє Новое время.
"Підношу молитви за Україну, за всі її церкви та релігійні громади, її коханий народ і за вирішення напруженості через серйозний міжнародний діалог", — сказав Папа Римський.
Понтифік також закликав уникати збройного конфлікту.
"Зброя — це не шлях. Нехай це Різдво принесе мир в України", — додав він.