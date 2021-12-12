"Шахтар" залишив один із найкращих футболістів клубу

Бразильський півзахисник з українським паспортом Марлос покинув "Шахтар", повідомляє УНІАН.

Контракт Марлоса з "Шахтарем" закінчується в кінці 2021 року. Сторони не стали продовжувати співпрацю.

"Керівництво ФК "Шахтар", тренерський штаб, футболісти, співробітники та вболівальники дякують Марлосу за проведені в команді роки, самовіддачу, професіоналізм, креатив, забиті м'ячі та асисти. Бажаємо успіхів і всього найкращого!" ,- йдеться в повідомленні"Шахтаря".

Марлос провів за "Шахтар" 287 ігор, в яких забив 74 голи. За кількістю проведених матчів він увійшов до топ-25 гравців в історії клубу, а за кількістю голів посідає одинадцяте місце.

фото twitter.com/FCShakhtar

Нагадаємо, повідомлялося, що 33-річний Марлос може повернутися до Бразилії або ж і взагалі завершити кар'єру.

"Марлос": кар'єра в Україні