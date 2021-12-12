До і після: як українські зірки виглядають у реальному житті

Глядачі звикли бачити на телеекранах знаменитостей при повному параді, а фотошоп фотографій для Instagram ще ніхто не відміняв. Ймовірно, багато хто вдаються до питання - як зірки виглядають в реальному житті, без всієї цієї мішури і пихатості, повідомляє УНІАН.

Леся Нікітюк

Довгонога блондинка з чудовим почуттям гумору Леся Нікітюк вважається однією з найкрасивіших дівчат України. Вона вміє підбирати ключики до сердець мільйонів глядачів. На телеекрані ми часто бачимо її в розкішних образах і з яскравим макіяжем. Можна було б подумати, що під таким шаром розкоші ховається щось страшне, але ні. В реальності Леся також виглядає приголомшливо.

Леся Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk

Джамала

Співачка Джамала любить макіяж в стилі смокі-айс, а також періодично використовує гліттер. Тому було несподівано побачити її без макіяжу. Але в будь-якому випадку вона має гарний вигляд.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

Лідія Таран

Телеведуча Лідія Таран завжди виглядає стримано, але не менш розкішно. У своїх соцмережах зірка 1+1 часто показує фотографії з відпочинку, на яких позує з чистим обличчям, а також вона не соромиться показувати свою фігуру в купальниках.

Лідія Таран / instagram.com/lidiyataran

Лідія Таран / instagram.com/lidiyataran

Анна Кошмал

Актриса Анна Кошмал і з макіяжем, і без нього виглядає приголомшливо. У неї чиста і сяюча шкіра. Крім того, у Кошмал великі блакитні очі, які привертають увагу.

Анна Кошмал / instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал / instagram.com/smorkovkina

Ілона Гвоздьова

Хореограф Ілона Гвоздьова часто показується без макіяжу. Але на шоу вона завжди виглядає розкішно і найчастіше використовує яскраву помаду. Також вона любить укладати волосся, роблячи хвилясті локони.

Ілона Гвоздьова / instagram.com/ilonagvozdeva