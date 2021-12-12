Інтернет-пошуковик Google присвятив спеціальний дудл Дню супу фо з рисової локшини, який у В'єтнамі відзначають 12 грудня, повідомляє Сьогодні.

Doodle, проілюстрований художницею Люсією Фам із Ханоя, зображує фо, яке вперше приготували у провінції Нам Дінь між кінцем XIX – початком XX століть.

Ця страва подається у вигляді ароматного супу, наповненого пікантним бульйоном, м'якою рисовою локшиною, свіжою зеленню та тонко нарізаним м'ясом, говорить його опис.

День фо зробили святом у 2018 році. Що відрізняє цей суп, так це продуманий процес приготування для отримання багатошарового смаку та прозорого бульйону.

До нього входять такі інгредієнти, як смажений імбир, насіння фенхелю, зірчастий аніс та кориця для вареного бульйону, бульйон служить основою для ароматів та смаків на будь-який смак.

Дехто вважає, що "phở" походить від слова phấn , блюдо з рисової локшини. Традиційно фо – це страва для сніданку, яка продається у вуличних кіосках із їжею. Його їдять у всьому світі.