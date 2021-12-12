Путін заявив, що Україна не передала РФ закордонне майно СРСР

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Україна нібито досі не передала Росії закордонне майно, що залишилося від СРСР. За його словами, РФ сплатила всі зовнішні борги Радянського Союзу, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

За його словами, в 1990-і роки Росія не могла вирішувати соціально-економічні питання без фінансового підживлення ззовні.

"І Росія набрала багато боргів в 1990-і роки. По-перше, в 1993 році ми взяли на себе зобов'язання погасити всі борги колишнього Радянського Союзу - за всі колишні союзні республіки" , - заявив він.

Як пояснив Путін, Росія робила це в розрахунку на те, що республіки передадуть їй зарубіжні активи, що залишилися від СРСР.