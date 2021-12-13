Як припинити все контролювати - поради психолога

Ведуча, психолог Олена Адамова розповіла, як у складний емоційний період стати спокійнішим і перестати контролювати усе навкруги, повідомляє Сьогодні.

За словами психолога, для того, щоб постійний контроль пішов з вашого життя, потрібно перемістити акцент з інших людей на себе. Ваше життя має бути цікавим насамперед саме вам, для цього слід зрозуміти – хто ви, в чому ваша мета, куди ви рухаєтеся. Постарайтеся встановити дружні та довірчі стосунки з дітьми, насамперед цікавтеся їхнім життям, а не контролюйте його.

Працюйте над власною впевненістю та самооцінкою. Впевненість у собі – це, перш за все, точне розуміння, що ви можете впоратися з усіма проблемами та завданнями.

Зазвичай причиною тривожного фону є кілька станів – страх, порушення сну та нервового стану. Якщо з першим можна впоратися самостійно, то постійно переживаючи порушення психічного стану слід звернутися до фахівців, – коментує Олена Адамова. – Спробуйте вирівняти свій емоційний стан, адже ваш психічний стан залежить від відчуття внутрішньої безпеки.

Техніка, яку рекомендує психолог

Експерт радить пройти техніку "позбавлення від тривожності", для цього слід: