Нова Каледонія залишиться територією Франції – результат референдуму

Жителі Нової Каледонії під час третього референдуму про незалежність у неділю, 12 грудня, переважною більшістю проголосували за те, щоб залишитися в складі Франції, повідомляє Новое время.

Після підрахунку всіх бюлетенів проти незалежності заморської території виступили 96,49%, тоді як за відокремлення проголосували лише 3,51%. Як зазначає видання, явка становить 43,90%, а до легітимності результатів можуть виникнути питання.

Корінне населення Нової Каледонії закликали бойкотувати референдум. Жителі просили Францію відкласти голосування і казали, що сплеск коронавірусу унеможливив агітацію через їхні траурні звичаї.

Президент країни Еммануель Макрон заявив, що для жителів архіпелагу розпочинається "перехідний період", а Франція "буде красивішою з тихоокеанськими островами".

"Каледонці вирішили залишитися французами. Вони вирішили це вільно […] Звільнившись від бінарного вибору „так“ чи „ні“, тепер ми повинні будувати спільний проєкт, визнаючи та поважаючи гідність кожного" , — заявив він.

Попередні референдуми відбулися в 2018 та 2020 роках. На першому незалежність підтримали 43% громадян, на другому — 47%.

Нова Каледонія — архіпелаг із десятків островів у південній частині Тихого океану за 15 тисяч кілометрів від Парижа, що увійшов до складу Французької імперії у 1853 році. З 1998 року це особливе адміністративно-територіальне утворення Франції. Проведення референдуму є частиною угоди, яку уклали того ж року після перемовин влади й сепаратистів із народу канак — корінного населення островів.