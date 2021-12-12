Путін і Байден проведуть ще одні переговори, - Кремль

Президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден домовилися ще раз поговорити. Їхня розмова відбудеться після переговорів представників США і Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков на "Росія 1".

"Президенти домовилися, що після того, як ось ці самі довірені представники попрацюють, їм потрібно буде ще раз переговорити, може бути, задіюючи ось цей же відеоформат, він сподобався двом президентам" , - заявив він.

При цьому Пєсков уточнив, що про особисту зустріч двох президентом говорити рано.

"А очна зустріч - це справа, справа майбутнього. Рано поки про це говорити, рано" , - додав він.

Нагадаємо, раніше Байден і Путін провели переговори у відеоформаті. Розмова тривав більше двох годин. Під час бесіди вони обговорювали питання загрози російського вторгнення в Україну.