У центрі Києва провалився асфальт: рух обмежений

У неділю, 12 грудня, в центрі Києва сталася аварія на інженерних мережах. У зв'язку з цим було обмежено рух, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зокрема, рух перекрито на бульварі Тараса Шевченка в напрямку вулиці Хрещатик.