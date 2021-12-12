У центрі Києва провалився асфальт: рух обмежений
У неділю, 12 грудня, в центрі Києва сталася аварія на інженерних мережах. У зв'язку з цим було обмежено рух, повідомляє РБК-Україна.
Про це пише прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Зокрема, рух перекрито на бульварі Тараса Шевченка в напрямку вулиці Хрещатик.
"Через аварію на інженерних мережах перекрито рух усіма смугами в напрямку вул. Хрещатик. У зв'язку з обмеженням тимчасово змінили і маршрути громадського транспорту", - йдеться в повідомленні.