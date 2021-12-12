Гран-прі Абу-Дабі: визначився новий чемпіон Формули-1

На автодромі "Яс Марина" в Об'єднаних Арабських Еміратах відбувся заключний, 22-й етап чемпіонату світу з автоперегонів у Формулі-1. Гран-прі Абу-Дабі на останньому колі виграв Макс Ферстаппен із Red Bull завоювавши свій перший титул, повідомляє Обозреватель.

Перед стартом Гран-прі Абу-Дабі Гемілтон та Ферстаппен мали однакову кількість очок.

Доля чемпіонства могла вирішитись у першому повороті, коли Гемілтон, краще стартувавши, обігнав свого головного конкурента у боротьбі за титул.

До 21-го кола Гемілтон лише нарощував перевагу, проте потім напарник Макса Серхіо Перес зміг стримати британця.

Ферстаппен під'їхав на відстань атаки (1 секунда), але обігнати Льюїса так і не зміг.

30 кіл нідерландець намагався наздогнати свого суперника і за 4 кола до кінця отримав реальний шанс, коли Латіфі розбив свій Williams. Машина безпеки зібрала пелотон і пішла з траси лише на останньому колі. У цей час Макс змінив гуму на нову.

Цього вистачило Ферстаппену, щоб на останньому колі обійти британського гонщика і виграти чемпіонство.