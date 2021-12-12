Ізраїль продовжив заборону на в'їзд для туристів: відомі терміни

Ізраїль продовжив заборону на в'їзд для іноземних туристів. Обмеження діятимуть ще щонайменше десять днів, до 22 грудня, повідомляє 24 Канал.

Уряд країни прийняв таке рішення на тлі поширення нового штаму коронавірусу "Omicron". Як і раніше, приїжджати до країни зможуть лише громадяни та резиденти.

Ізраїль продовжив заборону на в'їзд для туристів

Так, у заяві прем'єр-міністра Ізраїлю Нефталі Беннета та міністра охорони здоров'я Ніцана Горовіца вказано, що обмеження на прибуття іноземців до ізраїльського міжнародного аеропорту Бен-Гуріон діятимуть щонайменше до 22 грудня.

Відповідно до вимог, усі ізраїльтяни, які повертаються з-за кордону, повинні самоізолюватися доти, доки не отримають підтвердження негативного ПЛР-тесту. Водночас ті, хто прибуває з країн із високим ризиком, зобов'язані вирушити на карантин у визначений державою готель до отримання негативного результату тесту.

Зазначається, що найближчими днями можуть бути запроваджені додаткові обмеження та стимули до вакцинації.

Як відомо, наразі Ізраїль виявив щонайменше 21 випадок зараження варіантом "Omicron".

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