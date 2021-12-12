Українці стали більше купувати цитрусових

За попередніми оцінками, поточного року імпорт цитрусових в Україну становитиме 392 тис. т, що на 1,5% вище порівняно з аналогічним періодом минулого року. Якщо порівнювати з показниками 5-річної давності, то постачання зросло на 53%, повідомляє УКАБ.

Максимальну кількість цитрусових зазвичай завозять у грудні – близько 30% річного обсягу.

Нинішнього року майже половину імпорту займають мандарини – 43%. Далі йдуть апельсини та лимони – 26% та 18% відповідно. На постачання грейпфрутів припало 10%, а лайм зайняв 1% від загального обсягу.

Основними постачальниками цитрусових є такі країни:

Туреччина – 47%;

Єгипет – 21%;

Китай – 7%;

Південна Африка – 5%;

Іспанія – 4%.

Нагадаємо, цього року Україна збільшила експортні відвантаження фруктів, ягід та горіхів. За попередніми оцінками, за рік продажу за кордон досягнуто 177 тис. т, або на 13% вище, ніж 2020-го. При цьому раніше в структурі експорту переважали яблука та горіхи, то на даному етапі першість належить ягодам.