Українці стали більше купувати цитрусових

Українці стали більше купувати цитрусових
Фото: Pixabay

За попередніми оцінками, поточного року імпорт цитрусових в Україну становитиме 392 тис. т, що на 1,5% вище порівняно з аналогічним періодом минулого року. Якщо порівнювати з показниками 5-річної давності, то постачання зросло на 53%, повідомляє УКАБ.

Максимальну кількість цитрусових зазвичай завозять у грудні – близько 30% річного обсягу.

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Нинішнього року майже половину імпорту займають мандарини – 43%. Далі йдуть апельсини та лимони – 26% та 18% відповідно. На постачання грейпфрутів припало 10%, а лайм зайняв 1% від загального обсягу.

Основними постачальниками цитрусових є такі країни:

  • Туреччина – 47%;
  • Єгипет – 21%;
  • Китай – 7%;
  • Південна Африка – 5%;
  • Іспанія – 4%.
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Нагадаємо, цього року Україна збільшила експортні відвантаження фруктів, ягід та горіхів. За попередніми оцінками, за рік продажу за кордон досягнуто 177 тис. т, або на 13% вище, ніж 2020-го. При цьому раніше в структурі експорту переважали яблука та горіхи, то на даному етапі першість належить ягодам.

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