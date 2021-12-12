В Афганістані з голоду може померти мільйон дітей - ООН

Після захоплення влади "Талібаном" Афганістан зіштовхнувся із гуманітарними кризами, зокрема, нестачею продовольства, повідомляє Корреспондент.

В Афганістані 8,7 млн людей наближаються до голоду. Про це із посиланням на аналіз ООН пише The New York Times у неділю, 12 грудня.

Після майже чотирьох місяців правління "Талібану", яке захопило владу в країні, Афганістан зіткнувся з численними гуманітарними кризами, серед яких - гостра нестача продовольства. Вже цієї зими продовольчий криз може убити мільйон афганських дітей.

Згідно з попередніми оцінками, 22,8 млн осіб - більше половини населення країни - зіштовхнуться з потенційно небезпечною для життя відсутністю продуктів.

Як зазначає видання, криза частково спровокована економічним колапсом після захоплення влади талібами, оскільки санкції США проти групи бойовиків ізолювали країну та ускладнили доставку допомоги міжнародним організаціям.

Крім того, медична система Афганістану перебуває на межі: медичну допомогу на суму понад $600 млн заморозили після того, як таліби вторглися в Кабул.

У той же час є кілька способів допомогти. У жовтні США видали дві ліцензії, що дозволяють американському уряду та деяким міжнародним організаціям, таким як ООН, взаємодіяти з "Талібаном" для надання гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, що Світовий банк надасть Афганістану допомогу. Кошти будуть виділені Афганістану через критичну ситуацію, що склалася в економіці країни.

Також ЗМІ повідомляли, що Німеччина прийме 25 тисяч біженців із Афганістану. При цьому в Нідерландах буде розміщено понад 3 тисячі, у Франції та Іспанії - понад 2 тисячі, у Швеції - 2 тисячі.