Лілія Ребрик зворушила ніжними сімейними фото

Лілія Ребрик поділилася з шанувальниками ніжною і атмосферною сімейною фотосесією, причому зробила це з особливого приводу - 12 грудня її чоловік Андрій Дикий відзначав день народження. Танцівнику і хореографу виповнилося 43 роки, пише Марина Настевич, РБК-Україна.

У своєму Instagram телеведуча зізналася чоловікові в коханні і виклала зворушливі кадри.

Так, Лілія показала пристрасні і чуттєві знімки удвох з коханим.

Після чого послідували також сімейні фото з дочками пари - Діаною і Поліною.

"Дика сімейка" приміряла стильні і затишні вбрання в молочно-бежевих тонах. Ребрик була в кавовій атласній сукні і бежевому светрі, Дикий - в коричневій сорочці, а дівчатка в однакових сукнях зі спідницями-плісе.