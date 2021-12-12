Кабмін починає тестувати роботу накопичувальної пенсії
Кабінет Міністрів вводить механізм пенсійних накопичень для працівників підприємств - об'єктів великої приватизації, повідомляє УНІАН.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Facebook.
За його словами, поступово впроваджуємо в Україні накопичувальну пенсію.
"Цього тижня уряд запровадив механізм пенсійних накопичень для працівників об'єктів великої приватизації. Майбутні власники таких підприємств повинні будуть платити в недержавні пенсійні фонди накопичувальні внески щонайменше за половину працівників. Сума таких внесків має становити не менше 4% від зарплати. Це стане ще одним кроком до введення накопичувального рівня пенсійної системи для всіх українців", - написав Шмигаль.
Він висловив переконання, що Верховна Рада підтримає відповідний законопроект.
Накопичувальні пенсії: що необхідно знати
- Кабінет Міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.
- Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.
- У липні цього року Кабінет Міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.
- 3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.
- 17 серпня 2021 року було оприлюднено проект запуску накопичувальної пенсії.
- 15 листопада Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що введення обов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення може початися у 2024 році, якщо до кінця поточного року парламент ухвалить відповідний законопроект.