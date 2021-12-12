Кабмін починає тестувати роботу накопичувальної пенсії

Кабінет Міністрів вводить механізм пенсійних накопичень для працівників підприємств - об'єктів великої приватизації, повідомляє УНІАН.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Facebook.

За його словами, поступово впроваджуємо в Україні накопичувальну пенсію.

"Цього тижня уряд запровадив механізм пенсійних накопичень для працівників об'єктів великої приватизації. Майбутні власники таких підприємств повинні будуть платити в недержавні пенсійні фонди накопичувальні внески щонайменше за половину працівників. Сума таких внесків має становити не менше 4% від зарплати. Це стане ще одним кроком до введення накопичувального рівня пенсійної системи для всіх українців" , - написав Шмигаль.

Він висловив переконання, що Верховна Рада підтримає відповідний законопроект.

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