У Мелітополі судили жінку за порушення карантину

У Мелітополі Запорізької області жінка постала перед судом через те, що вийшла винести сміття, не взявши з собою паспорт, – цим вона порушила правила карантину, повідомляє Обозреватель.

Про цей випадок розповіла суддя Мелітопольського міського районного суду Запорізької області Лілія Дараган. Відповідне відео було опубліковано на РІА "Мелітополь".

За словами судді, стосовно жінки було складено адміністративний протокол, оскільки вона перебувала на вулиці без документів, що засвідчують особу.

При цьому Дараган зазначила, що судом було враховано факт про незаподіяння істотних збитків, тому суддя обмежився усним зауваженням.

При цьому штраф за подібне порушення може сягати 17 тисяч гривень.

Водночас суддя повідомила, що штраф отримав, зокрема, водій маршрутки, який не носив маску при виконанні службових обов'язків.

Крім того, за обслуговування клієнтів усередині приміщення кілька протоколів було складено щодо закладів громадського харчування. Один з них виплатив штраф добровільно, з інших стягуватимуть примусово.