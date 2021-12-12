Штам коронавірусу Омікрон може бути менш небезпечним порівняно зі штамом Дельта, який зараз домінує у світі, повідомляє Новое время.

Про це пише Euronews із посиланням на технічну записку ВООЗ.

За даними ВООЗ, станом на 9 грудня штам Омікрон зафіксували у 63 країнах. У Південній Африці, де штам Дельта був менш розповсюдженим, виявили швидшу передачу Омікрону. Водночас Омікрон, ймовірно, розповсюджується швидше за Дельта у Великій Британії (там штам Дельта домінує).

У ВООЗ додали, що, за деякими даними, вакцини можуть бути менш ефективними проти штаму Омікрон, але даних недостатньо для висновку.

Південноафриканські вчені заявляли, що штам Омікрон може викликати легшу форму COVID-19, ніж штам Дельта. У ВООЗ уточнили, що «досі незрозуміло, наскільки Омікрон може бути менш небезпечним за своєю природою».

Що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон?

Штам коронавірусу Omicron (B.1.1.529) вперше виявили у Південній Африці 24 листопада. Вірус швидко розповсюдився в густонаселеній провінції ПАР Гаутенг.

Всесвітня організація охорони здоров’я визнала штам Омікрон таким, що «викликає побоювання». У ВООЗ зазначили, що цей варіант має велику кількість мутацій, які можуть спричинити велику заразність вірусу. Також експерти вважають, що штам Омікрон може виявитися більш стійким до вакцин і поставити під загрозу зусилля з боротьби з пандемією.

Десятки країн почали закривати кордони для тих, хто приїжджає з півдня Африки, через нову мутацію коронавірусу. У ПАР розкритикували такі заходи і назвали їх «покаранням» для країни.

У ВООЗ вважають, що повна заборона на поїздки не зупинить розповсюдження штаму Омікрон.

Україна з опівночі 3 грудня заборонила в'їзд іноземцям і людям без громадянства, які приїхали з ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні, Мозамбіку і Малаві та перебували там щонайменше сім днів протягом останніх 14 днів. В Україні поки що не зафіксували новий штам.