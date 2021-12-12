На Прикарпатті обмежили рух вантажівок

На Прикарпатті обмежили рух вантажівок
Фото: ДСНС

У регіоні спостерігаються снігопади та ожеледиця - рятувальники попередили про обмеження руху вантажівок, повідомляє Корреспондент.

На Івано-Франківщині обмежили рух вантажівок через негоду. Про це пише ДСНС у неділю, 12 грудня.

"12 грудня, за інформацією Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області, у зв'язку з несприятливими погодними умовами (сніг, ожеледиця), тимчасово з 17:00 обмежено рух великовагових транспортних засобів на автошляхах у межах області", - йдеться у повідомленні.

Рух фур обмежений трасами:

  • Н 09 Мукачево – Київ (на ділянці с. Яблуниця – м. Івано-Франківськ);
  • Н 10 Стрий – Чернівці – Мамалига;
  • Р 21 Долина – Хуст;
  • Р 24 Татарів – Кам'янець-Подільський (на ділянці с. Татарів – м. Коломия).

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