На Прикарпатті обмежили рух вантажівок
У регіоні спостерігаються снігопади та ожеледиця - рятувальники попередили про обмеження руху вантажівок, повідомляє Корреспондент.
На Івано-Франківщині обмежили рух вантажівок через негоду. Про це пише ДСНС у неділю, 12 грудня.
"12 грудня, за інформацією Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області, у зв'язку з несприятливими погодними умовами (сніг, ожеледиця), тимчасово з 17:00 обмежено рух великовагових транспортних засобів на автошляхах у межах області", - йдеться у повідомленні.
Рух фур обмежений трасами:
- Н 09 Мукачево – Київ (на ділянці с. Яблуниця – м. Івано-Франківськ);
- Н 10 Стрий – Чернівці – Мамалига;
- Р 21 Долина – Хуст;
- Р 24 Татарів – Кам'янець-Подільський (на ділянці с. Татарів – м. Коломия).