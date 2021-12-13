Безпека понад усе: які овочі не варто їсти сирими
Фрукти та овочі є важливою основою нашого раціону. Більшість із них дієтологи радять споживати у сирому вигляді, проте є ряд овочів, з якими краще не ризикувати, повідомляє 24 Канал.
Овочі, які потребують теплової обробки, крім вітамінів і мінералів, містять сполуки, які погіршують стан організму. Так які овочі краще не їсти сирими.
Гарбуз
У цьому овочі наявний бета-каротин, який позитивно впливає на стан шкіри, запобігає серйозним захворюванням і підтримує імунітет. Гарбуз не можна вживати в сирому вигляді. Перш за все тому, що вміст бета-каротину збільшується коштом термічної обробки, що також полегшує його засвоєння організмом.
Шпинат
Досить неочікуваний пункт, адже є чимало салатів, у які входить цей інгредієнт. Термічна обробка збільшує наявність кальцію та заліза, що сприяють здоров’ю кісток, запобігають анемії та зміцнюють кров. Шпинат можна їсти сирим, але найкраще поєднувати його в різноманітних салатах, які заглушать смак, який деяким не подобається. На жаль, інколи варто відмовитися від вживання в сирому вигляді. Все через наявність в листі оксалатів! Саме вони можуть сприяти утворенню каменів у нирках.
Капустяні
Різні сорти капусти можна їсти сирими, але інколи її краще зварити або запекти. Однак, якщо вам подобаються різноманітні салати чи інші страви, які вимагають подавати овочі хрестоцвітних у сирому вигляді, ніщо не заважає вам насолоджуватися ними, якщо у вас добре здоров’я. На жаль, при захворюваннях щитоподібної залози краще відмовитися від них і замінити їх вареним варіантом. Вони можуть перешкоджати синтезу гормонів, що погіршує стан всього організму.
Квасоля
Оброблений горох і квасолю часто подають на наш стіл, але ми рідко їмо їх сирими. Перш за все тому, що вони несмачні і жорсткі. Однак варто пам’ятати, що бобові також не можна варити занадто швидко. Все через фітати – анти-поживні речовини, які можуть перешкоджати засвоєнню заліза, що призводить до ослаблення організму та анемії.
Але це не єдині кроки, які ви повинні зробити, готуючи стручки перед їх вживанням. Квасолю або горох потрібно замочити у воді на кілька годин, потім ретельно промити зерна і відварити. Це зведе до мінімуму ризик метеоризму.