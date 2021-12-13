Безпека понад усе: які овочі не варто їсти сирими

Фрукти та овочі є важливою основою нашого раціону. Більшість із них дієтологи радять споживати у сирому вигляді, проте є ряд овочів, з якими краще не ризикувати, повідомляє 24 Канал.

Овочі, які потребують теплової обробки, крім вітамінів і мінералів, містять сполуки, які погіршують стан організму. Так які овочі краще не їсти сирими.

Гарбуз

У цьому овочі наявний бета-каротин, який позитивно впливає на стан шкіри, запобігає серйозним захворюванням і підтримує імунітет. Гарбуз не можна вживати в сирому вигляді. Перш за все тому, що вміст бета-каротину збільшується коштом термічної обробки, що також полегшує його засвоєння організмом.

Шпинат

Досить неочікуваний пункт, адже є чимало салатів, у які входить цей інгредієнт. Термічна обробка збільшує наявність кальцію та заліза, що сприяють здоров’ю кісток, запобігають анемії та зміцнюють кров. Шпинат можна їсти сирим, але найкраще поєднувати його в різноманітних салатах, які заглушать смак, який деяким не подобається. На жаль, інколи варто відмовитися від вживання в сирому вигляді. Все через наявність в листі оксалатів! Саме вони можуть сприяти утворенню каменів у нирках.

Джерело вітамінів / Фото unsplash

Капустяні

Різні сорти капусти можна їсти сирими, але інколи її краще зварити або запекти. Однак, якщо вам подобаються різноманітні салати чи інші страви, які вимагають подавати овочі хрестоцвітних у сирому вигляді, ніщо не заважає вам насолоджуватися ними, якщо у вас добре здоров’я. На жаль, при захворюваннях щитоподібної залози краще відмовитися від них і замінити їх вареним варіантом. Вони можуть перешкоджати синтезу гормонів, що погіршує стан всього організму.

Корисно для здоров’я / Фото unsplash

Квасоля

Оброблений горох і квасолю часто подають на наш стіл, але ми рідко їмо їх сирими. Перш за все тому, що вони несмачні і жорсткі. Однак варто пам’ятати, що бобові також не можна варити занадто швидко. Все через фітати – анти-поживні речовини, які можуть перешкоджати засвоєнню заліза, що призводить до ослаблення організму та анемії.

Доступні поради / Фото unsplash

Але це не єдині кроки, які ви повинні зробити, готуючи стручки перед їх вживанням. Квасолю або горох потрібно замочити у воді на кілька годин, потім ретельно промити зерна і відварити. Це зведе до мінімуму ризик метеоризму.