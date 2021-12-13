13 грудня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники, що сьогодні не можна робити

У цей день в світі відзначаються Свято живота, День ванільного неба, повідомляє УНІАН.

У США - День заснування Національної гвардії, День гарячого какао, День скрипки, День коня, День гірлянди з попкорну, День "Подружитеся з патологоанатомом", Зелений понеділок, в Бразилії - День моряка, на Мальті - День Республіки, в Малаві - День посадки дерев, в Китаї - День пам'яті жертв нанкінської різанини, в Сент-Люсія - Фестиваль вогнів і відродження, в Польщі - День пам'яті жертв воєнного стану, в Канаді - День пам'яті франко-акадців, в Індонезії - День Нусантари.

Пам'ятні дати 13 грудня, річниці та події

13 грудня 1642 року голландський мореплавець Абель Тасман вперше ступив на землю Нової Зеландії. Другим європейцем, який відвідав острови, став Джеймс Кук. Члени його експедиції висадилися на берег Нової Зеландії восени 1769 року. Тасман проголосив ці землі власністю короля Георга III і наніс на карту їх берегову лінію. За ним в 90-х роках 18 століття пішли китобої і мисливці на тюленів, а в 1814 році з'явилися перші християнські місіонери.

У 1840 року вожді місцевого племені маорі в селищі на річці Вайтанга підписали з Великобританією договір, згідно з яким маорійські вожді поступалися англійській королеві "всіх прав і повноважень суверенітету". З 1840 по 1907 рік країна була британською колонією. З 1907 року Нова Зеландія формально вважається самоврядним домініоном Великобританії. У 1931 році вона отримала право на самостійність у зовнішніх і внутрішніх справах. Зараз Нова Зеландія є незалежною країною всередині Британської Співдружності. Держава побудована на принципах конституційної монархії і парламентської демократії і входить до числа розвинених країн світу. Формальною главою держави є королева Великобританії.

Інтереси Британії в Новій Зеландії представляє генерал-губернатор. На державному прапорі Нової Зеландії зображені чотири головні зірки сузір'я Південного Хреста - червоні на темно-синьому полі із зображенням прапора Великобританії у верхньому лівому кутку. Національна емблема Нової Зеландії - щит, увінчаний короною, з розташованими з боків маорійським вождем і європейською жінкою.

13 грудня 1903 року була запатентована конусна форма для морозива.

У 1941 році сталася сильна повінь в Хуаразі (Перу), викликана шматком льодовика, що відколовся та впав в озеро Палькакоча. Загинули близько 7 тисяч осіб.

У 2003 році в районі міста Тікріт був заарештований глава Іраку Саддам Хусейн. На судових засіданнях в Багдаді в зоні, де розташовувалися збройні сили США, Хусейну пред'явили безліч звинувачень: антилюдські методи правління, військові злочини, вбивство 148 шиїтів та інше. У 2006 році екс-правителя Іраку засудили до смертної кари шляхом повішення. 30 грудня його вивели на місце страти.

Перед смертю Хусейн піддався різним образам і навіть плювкам з боку охоронців-шиїтів. Саддам намагався заперечувати, переконував, що хотів врятувати країну, але в останні хвилини притих і почав молитися. Хусейн не мучився довго, його смерть була миттєвою. Страхітливе видовище встиг зняти на відео з телефону один з охоронців, тому страту побачив весь світ. Після смерті Хусейна з'явилися чутки, що нібито не було ніякої страти, і Саддам живий.

Говорилося також, що Хусейн помер ще в 1999 році, а замість нього в країні правив двійник, який не зміг гідно вивести країну з кризи. На цю тему за книгою Латіфа Яхіа, колишнього іракського комбата, режисером Лі Тамахорі в 2011 році знятий фільм під назвою "Двійник диявола".

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 13 грудня вшановує пам'ять святого Андрія Первозванного. Інші назви свята: "Андрій Первозванний", "Андрій Осінній" (30 листопада за старим стилем), "Андрій зимовий". Святий Андрій-покровитель моряків, всім причетним до цієї професії варто сходити в храм і помолитися, щоб святий весь рік оберігав від бід. Незаміжні жінки і дівчата в цей день можуть звертатися в молитві до Андрія Первозванного, щоб швидше зустріти свою любов і вийти заміж.

Що сьогодні не можна робити

Не рекомендується шити, ткати, прясти, займатися різним рукоділлям, щоб не накликати біду. Бажано також не влаштовувати гучних гулянь з алкоголем. У цей день в народі було прийнято гадати, але церква не дозволяє це робити ніколи, особливо в свято.

Прикмети на 13 грудня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

йде сніг і не тане - лежатиме ще 110 днів;

сніг не випав - зима буде теплою;

варто мороз - бути гарному врожаю.

Іменини 13 грудня

Іменини у Андрія та Івана.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева