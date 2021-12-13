У МОЗ розповіли, чим загрожує зловживання солодкими напоями

В МОЗ розповіли, що надмірне вживання солодких газованих напоїв може спричинити проблеми зі здоров'ям. Зокрема, як кажуть медики, солодкі газовані напої призводять до порушення вуглеводного обміну та порушення мікрофлори кишечника, повідомляє Обозреватель.

Солодку воду не варто сприймати, як засіб для вгамування спраги. Вона не може бути альтернативою чистій воді. Фахівці зазначили, що кожен день людина має отримувати достатню кількість рідини. Це знижує ризик перегріву тіла, уберігає від закрепів та утворення каменів у нирках.

У відомстві попередили, що люди, які зловживають солодкою водою, ризикують зіткнутися із зайвою вагою, у них може виникнути ожиріння, розвинутися подагра, карієс, вони ризикують стати діабетиками або "сердечниками".

Там же дали низку порад, як зменшити споживання солодких газованих напоїв.

Пийте більше чистої води. Для цього корисно мати пляшку із водою завжди під рукою.

Щоб вода не була "нудною", до неї можна додати шматок лимона, лайма або апельсина. Це покращить смак і ви зможете випити більше води.

Крім води, вибирайте чай та каву (якщо немає протипоказань). Не підсолоджуйте напої. Замість збитих вершків до кави додавайте знежирене або рослинне молоко.

Читайте етикетки! Коли вибираєте напій, звертайте увагу на склад продукту, чи там міститься цукор і яка харчова цінність. Вибирайте напої з низьким вмістом калорій, без доданих цукрів та без насичених жирів.

Не зберігайте солодкі напої вдома. Це зменшить ризик спокуси.

У МОЗ також окремо відзначили "підступність" цукру. Той у солодких напоях може маскуватися під різними назвами: кукурудзяний сироп із високим вмістом фруктози; фруктоза; мед; сироп; цукроза; декстроза; концентрат фруктових соків тощо.