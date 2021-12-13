"Омікрон" заразніший за "Дельту", але викликає легші симптоми – ВООЗ

Варіант коронавірусу Omicron більш заразний, ніж Delta, і знижує ефективність вакцини, але викликає менш серйозні симптоми, повідомляє Українська правда.

Про це свідчать попередні дані ВООЗ.

Перші дані свідчать, що "Омікрон" викликає "зниження ефективності вакцини проти інфікування та передачі". Повідомляється, що "враховуючи поточні доступні дані, цілком імовірно, що Omicron випередить варіант Delta".

Omicron досі викликав "легкі" захворювання або безсимптомні випадки, але ВООЗ заявила, що даних недостатньо, щоб встановити ступінь серйозності.