Дощ зі снігом, місцями ожеледиця – прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 13 грудня, на заході України пройде сніг, на решті території дощ з мокрим снігом, на сході без опадів, місцями ожеледиця. У Києві близько 3° тепла, повідомляє Ділова столиця.

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Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру.

"У західних областях сніг, вночі місцями значний сніг, в окремих районах налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця" , — пишуть синоптики.

Так, вітер у західній частині України північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень близько 0°, в Карпатах протягом доби 3-8° морозу.

У північних, більшості центральних та південних областях — дощ, на півночі з мокрим снігом, у східних областях без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби 0-5° тепла, у південній частині країни — 5-10° тепла.

У Києві та Київській області пройде дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер південно-східний 7-12 м/с, на дорогах ожеледиця. Температура вдень 2-4° тепла.