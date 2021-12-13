Курс валют НБУ на 13 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 13 грудня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 12 грудня знизився до рівня 27.02 за 1 долар.

Євро подешевшав на 23 коп. до 30.45 за 1 євро.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.68 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 12 грудня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів знизився на 10 коп. до 35.69 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 15 коп. до 29.21 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 6 коп. до 6.60 за 1 польський злотий.