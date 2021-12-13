Курс валют НБУ на 13 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 13 грудня 2021 року
Курс долара у порівнянні з 12 грудня знизився до рівня 27.02 за 1 долар.
Євро подешевшав на 23 коп. до 30.45 за 1 євро.
Рубль не змінився, і його курс становив 3.68 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 12 грудня 2021 року.
Курс фунта стерлінгів знизився на 10 коп. до 35.69 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 15 коп. до 29.21 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився на 6 коп. до 6.60 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.024 100
|EUR
|Євро
|30.452 100
|RUB
|Рубль
|0.367 590
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35.693 400
|CHF
|Швейцарський франк
|29.212 100
|PLN
|Польський злотий
|6.598 500