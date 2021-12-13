Знайдена міні-галактика з гігантською чорною дірою всередині

Карликова галактика Лева I знаходиться приблизно за 820 тис. світлових років від Землі. Несподівано в її центрі побачили чорну дірку, майже таку ж велику, як і в центрі Чумацького Шляху, повідомляє Сьогодні.

Раніше астрономи вважали, що гігантські чорні дірки ростуть внаслідок зіткнень між галактиками і повинні відповідати розміру галактики, пише The Astrophysical Journal.

Діаметр Лева I становить всього близько 2 тис. світлових років, маса – приблизно в 15–30 млн разів більша за масу Сонця.

Це крихітний розмір у порівнянні з Чумацьким шляхом, який, за оцінками, важить 1,5 трлн сонців і чий диск має ширину понад 100 тис. світлових років.

"Немає жодного пояснення цьому типу чорної діри в карликових сфероїдальних галактиках" , - заявила Марія Хосе Бустаманте, аспірант з астрономії Техаського університету в Остіні.

Відкриття сталося випадково, коли вчені намагалися виміряти кількість темної матерії у Леві I.

Опрацювавши дані, дослідники з подивом виявили, що галактика-карлик, схоже, в основному не має темної матерії, а має чорну дірку в центрі розміром з 3 млн сонців.