Переможницею Міс Всесвіт 2021 стала представниця Індії
З 12 на 13 грудня (по Києву) пройшов фінал "Міс Всесвіт 2021", переможницею якого стала представниця Індії – 21-річна акторка Харнааз Сандху, повідомляє Сьогодні.
Корону новій Міс Всесвіт передала переможниця минулого року, мексиканська модель Андреа Меса.
До трійки лідерів Miss Universe також увійшли конкурсантки Парагваю – Надя Феррейра і Південної Африки – Лалела Мсване , повідомляється на сторінці конкурсу Instagram
Нагадаємо, що за титул Міс Всесвіту виборювали 80 дівчат. Україну в Ізраїлі представляла 27-річна Ганна Неплях, яка вийшла на сцену Universe Arena національному костюмі з орнаментами , які символізують усі регіони України.