Навіщо чоловікам потрібно тренувати діафрагму

Хоч про це мало хто замислюється, але тренувати треба не тільки м'язи рук, ніг чи прес. Насправді ж найважливіший м'яз людського організму – це діафрагма, повідомляє 24 Канал.

Від діафрагми залежить дихання. А від того, як ми дихаємо, залежить і загалом наше здоров'я, і фізичний стан, і навіть інтелектуальний розвиток.

Диханням можна і треба керувати

Правильне дихання чоловік повинен ставити змолоду – щоб формувати витривалість та силу. Саме завдяки правильній системі дихання можна самостійно коригувати та підвищувати ці показники.

Діафрагма: що це і чим важлива

Діафрагма – це м'яз, який розмежовує грудну та черевну порожнини. Виконує вона 4 важливі функції (одну статичну та три динамічні):

Статична – це підтримка коректних взаємодій органів грудної та черевної порожнин. Далі про динамічні.

Диханням можна керувати, а діафрагму треба тренувати – пам'ятай про це / Фото 24Life

Респіраторна – рухи діафрагми забезпечують основний об'єм повітря, який надходить до легень. Простіше кажучи, скорочення діафрагми дозволяє нам робити, власне, вдих.

– рухи діафрагми забезпечують основний об'єм повітря, який надходить до легень. Простіше кажучи, скорочення діафрагми дозволяє нам робити, власне, вдих. Кардіо-васкулярна – рухи діафрагми забезпечують підвищення внутрішньочеревного тиску, чим змушують рухатися лімфу, а ще й витискають кров із печінки (і так формують постійний відтік венозної крові до серця).

– рухи діафрагми забезпечують підвищення внутрішньочеревного тиску, чим змушують рухатися лімфу, а ще й витискають кров із печінки (і так формують постійний відтік венозної крові до серця). І моторно-харчова – себто, діафрагма дуже допомагає переміщенню їжі по стравоходу.

Діафрагму треба тренувати

Чоловікам однозначно слід тренувати та розвивати діафрагму.

Способів багато: біг, силові заняття та спеціальні дихальні вправи.

біг, силові заняття та спеціальні дихальні вправи. До слова, не складні: короткі затримки дихання, зменшення кількості вдихів та видихів після фізичних вправ.

Що у підсумку? Загалом правильне діафрагмальне дихання дасть тобі змогу не тільки максимально забезпечувати киснем свій організм, а й поліпшувати самопочуття, витривалість та працездатність.