Внаслідок негоди знеструмлено 187 населених пунктів

Внаслідок дощу та мокрого снігу знеструмлено 187 населених пунктів у Житомирській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7.00, 13 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 187 населених пунктів у 5 областях (Львівська – 102, Івано-Франківська – 61, Закарпатська – 10, Чернівецька – 10 та Житомирська – 4)" , – йдеться у ранковому зведенні на сайті відомства у понеділок.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.