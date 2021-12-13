Дієтичні продукти, від яких вага тільки зростає

Існують дієтичні продукти, які не мають ніякого відношення до здорового харчування. Саме вони часто гальмують схуднення і навіть призводять до набору ваги, пише Марина Настевич, РБК-Україна.

Багато хто з нас купують продукти під враженням від реклами або виходячи з назви, але мало хто звертає увагу на склад. Дієтолог Христина Шереметьєва перерахувала в Instagram кілька найпоширеніших псевдо ПП-продуктів, яких краще уникати.

Йогурт нежирний

Низький вміст жиру не гарантує низький вміст цукру в складі і низьку калорійність. Хочете йогурт з наповнювачем? Візьміть натуральний йогурт і додайте туди трохи фруктів. ⠀

Житні хлібці

Ви здивуєтеся, але в більшості таких хлібців використовується борошно вищого сорту, тобто оброблене. А це швидкі вуглеводи. І до складу входить багато цукру. Це продукт, на який точно не варто налягати. А хороших складів дуже мало.

Продукти без глютену

Дієтичними вони вважаються для тих, у кого реальна непереносимість глютену. Для всіх інших - це звичайні продукти, тільки дорожчі. І схуднути, сидячи просто на безглютенових продуктах, не вийде. ⠀

Мюслі/пластівці з додаванням цукру

Якщо в складі ваших мюслі в є цукор, патока, різні сиропи, глюкозно-фруктозний зокрема, це вже не дієтичне харчування. Це калорійний десерт!

Протеїнові батончики

Їх часто використовують замість основної їжі, вважаючи корисними. Насправді калорійність більшості "корисних" батончиків приблизно дорівнює калорійності "шкідливої" шоколадки. Наприклад, в середньому Снікерсі 250 ккал, а в протеїновому – 200 ккал.