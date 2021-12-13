Що очікується на валютному ринку у понеділок

Минулої п'ятниці падіння долара переросло у справжній обвал: торги на міжбанківському валютному ринку завершилися максимальним падінням за весь тиждень. Надії, що Національний банк захищатиме рівень 27 гривень, не справдилися. Регулятор справді зранку вийшов з інтервенцією на покупку, але взяв лише 5 млн доларів у районі 27,04 гривень. В результаті, долар просів до 26,90 гривень на купівлі та 26,93 гривень на продажу.

Сьогодні зміцнення гривні має всі шанси продовжитися з новими силами: експортери поступово збільшують продаж валютних запасів, а імпортери, навпаки, зайняли вичікувальну позицію, сподіваючись отримати додаткову «курсову премію», купивши долар дешевше. Все цілком і повністю залежатиме від того, яку позицію займе Національний банк сьогодні. Якщо він не стане з самого ранку виходити зі стримуючою інтервенцією на покупку, то безготівковий долар може втратити в ціні від 5 до 10 копійок на день.

Відкриття торгів понеділка очікується на рівні 26,85/26,95 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва минулої п'ятниці подешевшав ще на 12 копійок. Вранці "американця" почали продавати по 27,09-27,10 гривень. До обіду він подешевшав до 27,04-27,05 гривень, а до 17 години долар продавали вже по 26,97-26,98 гривень. За 26,98-26,99 гривень долар продавали і у вихідні. Сьогодні вранці продаж у Києві стартуватиме з 26,98-27,00 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. До обіду очікується подальше зниження цінників на долар, а далі все залежатиме від того, коли та на якому рівні Національний банк вийде з інтервенцією на покупку.

Євро на ринку FOREX минулої п'ятниці зробив чергову спробу вирости і піднявся до позначки 1,1323 долара. Але вже вранці понеділка знову пішов униз та опустився до 1,1291 долара. Готівковий євро в Україні прискорив падіння; минулої п'ятниці він подешевшав ще на 15 копійок: вранці його продавали по 30,60-30,62 гривень, а до 17 години цінник опустили до 30,45-30,47 гривень. За 30,42-30,45 гривні його почнуть продавати в понеділок вранці. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. Сьогодні є всі передумови для продовження зниження цінника на готівковий євро.

Російський рубль минулої п'ятниці кілька разів наближався до рівня 73,30 за долар, але так і не зміг показати найкращий результат. Вранці понеділка він торгується у діапазоні 73,25-73,45 рубля за долар. Готівковий рубль у Києві у п'ятницю та на вихідних продавали по 3,65-3,67 гривень за 10 рублів. За такою ж ціною його продаватимуть і сьогодні до обіду; надвечір рубль може подешевшати ще на 1-2 копійки, до 3,63-3,65 гривень за 10 рублів; все залежатиме від швидкості зміцнення гривні до долара.