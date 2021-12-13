Сеул готовий оголосити про припинення Корейської війни

США, КНДР, Південна Корея та Китай у принципі готові оголосити про завершення Корейської війни, яка розпочалася 70 років тому і формально перебуває на стадії перемир'я. Про це заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін, повідомляє Ліга.net.

Мун на пресконференції з прем'єром Австралії Скоттом Моррісоном заявив, що його країна, КНДР, США та Китай у принципі згодні оголосити про офіційне закінчення Корейської війни 1950-53 років.

Він пообіцяв, що Сеул цього домагатиметься. На думку Муна, формальне оголошення про завершення війни допоможе відновити переговори, що зайшли в глухий кут, між Південною і Північною Кореєю, а також між Північною Кореєю і США.