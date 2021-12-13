ЄС обговорить нові санкції проти РФ через дії щодо України

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу у понеділок 13 грудня планують обговорити можливі нові санкції для стримування Росії від вторгнення в Україну. Про це, посилаючись на dpa, повідомляє Європейська правда.

Співрозмовник агентства dpa розповів, що хоча європейські дипломати прагнуть знайти шлях до деескалації ситуації, "іноді потрібно говорити м’яко, але тримати при собі якусь палицю" .

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель у тому числі заявив, що Євросоюз готовий застосувати усі інструменти, а також вивчає способи підвищити внутрішню стійкість України.

На вихідних з’явилася заява країн "Групи семи" з попередженням для РФ про серйозні наслідки, якщо президент Владімір Путін нападе на Україну.

Президент Джо Байден знову підтвердив, що в розмові попередив російського колегу про "жахливі наслідки" у разі вторгнення, а держсекретар США на полях зустрічі міністрів G7 в Ліверпулі обговорив із головами МЗС Британії та Німеччини у тому числі ситуацію навколо України та стримування Росії.