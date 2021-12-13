Тренер роздягся до трусів: святкування чемпіонства в МЛС

Кумедний епізод стався після матчу за чемпіонський титул у США. Головний тренер команди-переможця влаштував стриптиз перед глядачами, повідомляє Сьогодні.

У фіналі регулярного чемпіонату MLS грали команди Нью-Йорк Сіті та Портленд Тімберс. Ніхто із суперників не збирався віддавати чемпіонство.

Футболісти Нью-Йорк Сіті вели в рахунку до фінального свистка, але за кілька секунд до закінчення матчу пропустили гол від гравця Портленд Тімберс.

Доля чемпіонства зважилася у серії пенальті.

У підсумку переможцем футбольної лотереї став Нью-Йорк Сіті (4:2).

Kept their cool when the pressure був на. #NYCFC The full #MLSCup shootout. pic.twitter.com/TbLpuy1sVg — Major League Soccer (@MLS) December 12, 2021

Але найцікавіше почалося після закінчення матчу. Ще перед поєдинком головний тренер Нью-Йорк Сіті Ронні Дейла пообіцяв, що у разі чемпіонства відсвяткує успіх у одних трусах. І своє слово норвезький наставник дотримав.

Футбольний фахівець почав знімати одяг перед фанатською трибуною і зрештою роздягнувся до трусів. Після такого стриптизу від головного тренера вся команда стрибала від захвату.

Зазначимо, що для норвезького тренера, який другий рік працює у МЛС, цей чемпіонський трофей став першим у США.