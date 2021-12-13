Тренер роздягся до трусів: святкування чемпіонства в МЛС
Кумедний епізод стався після матчу за чемпіонський титул у США. Головний тренер команди-переможця влаштував стриптиз перед глядачами, повідомляє Сьогодні.
У фіналі регулярного чемпіонату MLS грали команди Нью-Йорк Сіті та Портленд Тімберс. Ніхто із суперників не збирався віддавати чемпіонство.
Футболісти Нью-Йорк Сіті вели в рахунку до фінального свистка, але за кілька секунд до закінчення матчу пропустили гол від гравця Портленд Тімберс.
Доля чемпіонства зважилася у серії пенальті.
У підсумку переможцем футбольної лотереї став Нью-Йорк Сіті (4:2).
Але найцікавіше почалося після закінчення матчу. Ще перед поєдинком головний тренер Нью-Йорк Сіті Ронні Дейла пообіцяв, що у разі чемпіонства відсвяткує успіх у одних трусах. І своє слово норвезький наставник дотримав.
Футбольний фахівець почав знімати одяг перед фанатською трибуною і зрештою роздягнувся до трусів. Після такого стриптизу від головного тренера вся команда стрибала від захвату.
Зазначимо, що для норвезького тренера, який другий рік працює у МЛС, цей чемпіонський трофей став першим у США.