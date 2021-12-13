Австрія вийшла із загальнонаціонального карантину

Австрія завершила карантин у зв'язку з COVID-19 на більшій частині території, який діяв і для вакцинованих, повідомляє Ділова столиця.

Правила відрізняються в кожному регіоні й в основному дозволяють відкриття театрів, музеїв та інших культурних і розважальних закладів з неділі 12 грудня.

Магазини відкриються в понеділок. Деякі регіони відкрили ресторани й готелі в неділю, а інші почекають до кінця місяця. У всіх випадках для ресторанів буде діяти комендантська година о 23:00, а в громадському транспорті, в магазинах і громадських місцях як і раніше будуть потрібні маски.

Проте невакциновані люди все ще підпадають під обмеження карантину і мають залишатися вдома з усіх, крім кількох конкретних причин, таких як покупка продуктів, відвідування лікаря або фізичні вправи.

Канцлер Карл Нехаммер минулого тижня назвав цей крок "відкриттям з поясом безпеки", що дозволяє кожному з дев'яти регіонів Австрії послабити або посилити обмеження в залежності від місцевої ситуації.

Нагадаємо, з 22 листопада, в Австрії діяв загальнонаціональний карантин як для вакцинованих, так і для невакцинованих у зв'язку із зростанням кількості випадків зараження коронавірусною інфекцією