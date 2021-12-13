У Конгресі США заявили про готовність запровадити нові санкції проти РФ

Керівництво комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США готове до роботи у взаємодії з американською адміністрацією щодо запровадження нових санкцій проти Москви у разі вторгнення Російської Федерації в Україну, повідомляє Корреспондент.

Зокрема, голова комітету демократ Грегорі Мікс та старший республіканець у цьому органі Майкл Маккол запевнили, що суверенітет та територіальна цілісність України користуються непохитною підтримкою у Конгресі США з боку обох партій.

"Ми готові працювати з адміністрацією та з нашими трансатлантичними союзниками для того, щоб стримати подальшу російську агресію проти України, у тому числі шляхом запровадження нових серйозних санкцій щодо Росії, якщо вона продовжить вторгатися в Україну" , - зазначили Мікс і Маккол.

Вони також виступили за відправку додаткової військової техніки Києву, у тому числі вражаючої дії.

За словами законодавців, Вашингтону не слід "робити поступки на шкоду Україні або позиціям НАТО на східному фланзі".