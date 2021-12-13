Соціолог оцінив рейтинг Зеленського

Директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович оцінив рейтинг президента України Володимира Зеленського. Його рейтинг падає, але точка падіння все одно стоїть зараз вище, ніж у його попередників, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

За словами соціолога, до приходу Зеленського на президентську посаду доклались усі його попередники.

"Зеленський дуже сильно підняв очікування, він падає, але його точка падіння все одно стоїть зараз вище, ніж у його попередників. Як не крути, це інший кандидат, це інші виборці, інша ситуація в державі" , - зазначив він.

Він вважає, що кожен виборець бачив у Зеленському щось своє, у нього взагалі немає ідеології та чіткого ядра.

"У нього немає напрямку, за який голосували, крім як "інший", "новий", "молодий", "сам себе зробив", "не крав". За рахунок того він і мав прекрасні показники, але зараз це все стримується, тому що з'являється запит на відповіді: де тарифи, а що з цінами, а що це твориться в Верховній Раді" , - зазначив Антипович.

Нагадаємо, якби вибори президента України пройшли на початку грудня 2021 року, то в першому турі найбільше б набрав Володимир Зеленський - 23,5% серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором.