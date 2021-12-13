На аукціон виставлений пікап Toyota Hilux із малим пробігом

28-річний пікап Toyota Hilux, який майже все своє існування простояв у гаражі, незабаром знайде нового власника. Автомобіль буде продано з аукціону у січні 2022 року, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Незважаючи на те, що японський пікап випущений у 1993 році, він зберігся в ідеальному стані, а його пробіг одометром складає всього 94 милі (151 км).

Автомобіль у кольорі Forest Green Metallic був куплений новим у дилера Toyota у штаті Нью-Гемпшир, після чого з невідомих причин простояв у гаражі майже три десятиліття. За цей час стали непридатними паливний насос, масляний і повітряний фільтри, паливний бак і шини Goodyear AT – їх довелося замінити. Всі інші деталі та вузли залишилися оригінальними.

Під капотом знаходиться 2,4-літровий бензиновий атмосферник потужністю 114 кінських сил, що працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач. Пікап оснащений системою повного приводу з понижувальною передачею.

Що стосується салону, то його комплектація небагата: інтер'єр оброблений простою сірою тканиною і жорстким пластиком, немає навіть магнітоли та електросклопідйомників.

Toyota Hilux п'ятого покоління (відомий на ринку США під ім'ям Toyota Pickup) 1993 випуску виставлений на аукціон Mecum, торги пройдуть з 6 по 16 січня 2022 року.