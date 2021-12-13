У Росії ексвихованець православної школи підірвав бомбу в монастирі

Випускник православної гімназії, розташованої поряд із Введенським Владичним жіночим монастирем Серпухова (Московська область), влаштував самопідрив на території установи, є постраждалі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні о 08:24 у приміщення православної гімназії поблизу Введенського єпископського жіночого монастиря Серпухова увійшов 18-річний випускник цієї школи та вчинив теракт", - повідомили в прес-службі МВС.

За попередніми даними, постраждав він сам і 15-річний підліток.

У поліції повідомили, що педагогічний склад та учнів евакуйовано, викликано швидку допомогу.

Інформація про інших постраждалих та інші обставини, що сталося, уточнюються.

За останніми даними джерел, внаслідок вибуху постраждали семеро дітей. Сам підривник, який вибухнув бомбу, також госпіталізований, медикам вдалося його реанімувати.

Підліток, що влаштував вибух, був у минулому вихованцем церковно-парафіяльної школи при обителі, повідомило поінформоване джерело.

"За попередніми даними, мотивом злочину стала ненависть підозрюваного до педагогів школи та черниць на тлі особистих неприязних відносин", - сказало джерело.

За попередніми даними, під час навчання нападник зазнав буллінгу.