Ціна на газ у Європі піднялася вище за $1300

Ціни ф'ючерсів на газ у Європі на відкритті торгів зростають на 7,5% і вперше з жовтня перевищують 1300 доларів за тисячу кубометрів, свідчать дані лондонської біржі ICE, повідомляє Прайм.

Вартість ф'ючерсів за індексом голландського TTF на платформі ICE Futures на відкритті торгової сесії склала 1340,7 долара, а на 09:07 трохи знизилися — до 1329 доларів, що на 7,5% вище за розрахункову ціну в п'ятницю (1235,9 долара).

Ціни січневих ф'ючерсів на газ у Європі продовжують зростати. За підсумками минулого тижня вони закріпилися на рівні понад 1200 доларів за тисячу кубометрів.