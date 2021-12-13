"Слуги народу" зберуться на засідання фракції: що будуть обговорювати

13 грудня о 19:00 відбудеться засідання фракції "Слуга народу". Серед питань порядку – обговорення пріоритетних законопроєктів, які будуть винесені на поточний пленарний тиждень, повідомляє Depo.ua.

Про це заявила речниця політсили Юлія Палійчук.

За її словами, під час засідання фракції народні депутати планують заслухати інформацію голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича щодо закону України "Про публічні закупівлі" в частині особливостей застосування переговорної процедури закупівлі (№6273).

Також планують розглянути питання внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей (№ 2713-д).

Нардепи також обговорять важливі законопроєкти щодо розвитку медичної реформи:

Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги (№6306);

Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині (№ 5831);

Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення (№ 5873);

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну (№ 4358).

А також планується представлення делегатів від фракції до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на три вакантні посади за квотою Верховної Ради.